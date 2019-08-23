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أستون فيلا يحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بهدفين أمام إيفرتون

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أستون فيلا الفوز على إيفرتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الـ3 للدوري الإنجليزي الممتاز.

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وشارك الدولي المصري محمود تريزيجيه، في التشكيل الأساسي لفريق أستون فيلا، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب «فيلا بارك».

سجل الهدف الأول لصالح أستون فيلا اللاعب ويسلي موراييس، في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، فيما جاء بالهدف الثاني أنور الغازي، في الدقيقة 95.

ونجح أستون فيلا بهذا الفوز في حصد أول 3 نقاط له في المسابقة، حيث خسر في مباراتي الأسبوعين الأول والثاني أمام توتنهام وبورنموث.

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