شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: الفوز الكبير على «اطلع برة» منح لاعبي الأهلي المزيد من الثقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق، مساء اليوم الجمعة، على «اطلع برة» بطل جنوب السودان.

وقال «يوسف»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن جميع اللاعبين أدوا بروح قتالية بغض النظر عن نتيجة المباراة، وإن الفوز الكبير على بطل السودان يمنح اللاعبين المزيد من الثقة بعد ضربة البداية بالبطولة الإفريقية.

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وأضاف: «الأهلي دائمًا ما يكون طموحه المنافسة على البطولات والألقاب، وتفكير الفريق بعد الفوز على اطلع برة أصبح منصبًا على ما هو قادم من مواجهات».

وأكّد يوسف أن جماهير الأهلي كلمة السر في الفوز بالبطولات، وأن وجودهم اليوم في استاد برج العرب منح الفريق دفعة معنوية قوية.

كان الأهلي قد حقق الفوز على «اطلع برة» بـ9 أهداف نظيفة في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.