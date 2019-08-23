شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي للأهلي في اكتساح «اطلع برة».. و«هاتريك» رابع للشحات (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصاراً كاسحاً على حساب «اطلع برة» بطل جنوب السودان بنتيجة 9/0 في إياب الدور التمهيدي لرابطة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2019-2020.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب برباعية نظيفة ليتأهل إلى دور الـ 32 بنتيجة 13/0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

التقرير التالي نستعرض من خلاله حقائق رقمية في انتصار الأهلي.

أولاً.. رقم قياسي لأندية مصر

الأهلي حقق أكبر انتصار في تاريخ مشاركات أندية مصر ببطولات الأندية الإفريقية، محطماً الرقم المسجل باسم الإسماعيلي بالفوز على الحي العربي السوداني بنتيجة 8/0 في ذهاب دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإفريقي نسخة 2000.

ثانياً.. الأهلي يتخطى حاجز الـ7 أهداف بعد 42 عاماً

للمرة الأولى يتمكن الأهلي من تسجيل أكثر من 7 أهداف في مباراة واحدة خلال مشواره الإفريقي، حيث سبق أن سجل أكبر عدد له من الأهداف في شباك المدينة الليبي بدوري الأبطال 1977وانتصار بنتيجة 7/2.

ثالثاً.. هاتريك «رابع» للشحات

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حسين الشحات يسجل «الهاتريك» للمرة الرابعة في مشواره مع جميع الأندية التي لعب بقميصها، فسجل ثلاثية مع المقاصة في شباك كل من طنطا ووادي دجلة بالدوري موسم 2016-2017، ثم هاتريك مع العين الإماراتي في شباك عجمان بالمسابقة المحلية وأخيراً هاتريك رابع وأول بقميص الأهلي في شباك بطل جنوب السودان.

رابعاً.. سابع هدف لفتحي بدوري الأبطال

أحمد فتحي، الظهير الأيمن للأهلي، يسجل هدفه السابع في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال إفريقيا، بواقع هدفين مع الإسماعيلي خلال نسخة 2003، و5 أهداف بقميص الأهلي كان آخرها في شباك حوريا الغيني بربع نهائي نسخة 2018، قبل هدفه الليلة في شباك اطلع برة.

خامساً.. حمدي فتحي ورابع أهدافه مع الأهلي

سجل حمدي فتحي هدفين في شباك اطلع برة بطل جنوب السودان، وأول هدفين له على المستوى الإفريقي بالقميص الأحمر، ورابع أهدافه منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي، حيث سبق أن سجل بشباك كل من حرس الحدود والمقاصة بالدوري.

سادساً.. يوسف قائد أكبر انتصار وهزيمة

على الرغم من أنه كان القائد الفني للأهلي عندما تلقى بطل مصر أكبر هزيمة في تاريخه الإفريقي داخل ملعبه، بثلاثية نظيفة على يد أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بالجونة في نسخة 2013 لدوري الأبطال، بات يوسف هو صاحب رقم قياسي تاريخي بقيادته للأهلي في مواجهة اطلع برة وتحقيق الفريق أكبر انتصار في تاريخ الأندية المصرية بمشوارها ببطولات الأندية الإفريقية.

سابعاً.. الأهلي صاحب أكبر خسارة وانتصار

الأهلي بات صاحب أكبر فوز وأكبر هزيمة في تاريخ أندية مصر ببطولات الأندية الإفريقية، فقبل شهور ماضية تلقى الفريق الأحمر الخسارة الكبرى في تاريخ أندية مصر بخماسية على يد صن داونز الجنوب إفريقي، وعاد لتحطيم رقم الإسماعيلي والانفراد بلقب أكبر فوز في تاريخ أندية بلاده ببطولات إفريقيا.