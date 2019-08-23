بوروسيا يحقق فوز قاتل على كولن في الدوري الألماني

Advertisements الجمعة 23 أغسطس 2019 كتب Advertisements على احمد حقق بوروسيا دورتموند فوزًا مثيرًا خارج أرضه على حساب مضيفه كولن (3-1)، اليوم الجمعة، في مباراة أقيمت على ملعب راين إينرجي ستاديون، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني. أهداف دورتموند جاءت عن طريق الثلاثي جادون سانشو، أشرف حكيمي وباكو ألكاسير في الدقائق 70، 86 و94، بينما سجل دومينيك دريكسلر هدف كولن الوحيد في الدقيقة 29.

بهذه النتيجة، عزز دورتموند وضعه في جدول الترتيب بعدما استمر في الصدارة برصيد 6 نقاط، بينما استقر كولن في المركز الـ15 بدون نقاط. Advertisements

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