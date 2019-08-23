Advertisements الجمعة 23 أغسطس 2019 حقق اتحاد جدة السعودي فوزاً هاماً على ضيفه الرائد في انطلاقة دوري المحترفين السعودي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبداللة الرياضية بجدة، اليوم الجمعة.

Advertisements سجل أهداف اتحاد جدة الكسندر بريجوفيتش الدقيقة 11، و رومارينهو الدقيقة 55 ، 90+5 ، بينما سجل هدف الرائد محمد السهلي في الدقيقة 29. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد جدة يستهل مشوار في الدوري السعودي بالفوز على الرائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.