بايرن ميونخ يعلن رحيل نجم الفريق

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الجمعة 23 أغسطس 2019

تأكد رحيل البرتغالي ريناتو سانشيز بشكل رسمي عن بايرن ميونيخ، بعد إعلان انتقاله إلى صفوف ليل الفرنسي. وأعلن ليل، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، تعاقده مع سانشيز لمدة 5 سنوات. كما نشر بايرن بيانًا عبر موقعه الإلكتروني يؤكد خلاله توصله لاتفاق مع ليل، على انتقاله لاعبه لصفوف الأخير. من جانبه، قال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري: "ريناتو طلب منا الموافقة على الانتقال؛ لأنه أراد الانضمام لنادٍ يضمن له اللعب بانتظام". وأردف: "لسوء الحظ، لم يكن بإمكاننا ضمان له ذلك هنا، فمشاركته باستمرار أمر مهم، نظرًا لرغبته في استعادة مكانته مع منتخب البرتغال قبل يورو 2020". ووجَّه رومينيجه، شكره للدولي البرتغالي، صاحب الـ22 عامًا، على الفترة التي أمضاها مع الفريق البافاري، متمنيًا له التوفيق في مسيرته. ومنذ انضمامه من بنفيكا البرتغالي عام 2016، لم يشارك سانشيز سوى في 53 مباراة مع بايرن ميونخ، مكتفيًا بتسجيل هدفين فقط، كما أعير إلى سوانزي سيتي الويلزي في موسم "2017- 2018".

