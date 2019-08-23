برشلونة يصدم نجم الفريق بقرار غريب

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الجمعة 23 أغسطس 2019

التقى إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، بموسى سيسوكو، وكيل عثمان ديمبلي، اليوم الجمعة، لمناقشة إصابات اللاعب الدولي الفرنسي. وبحسب "راديو كتالونيا"، فإن برشلونة أعرب من خلال أبيدال أثناء جلسته مع سيسوكو، عن انزعاجه من تصرفات ديمبلي الأخيرة. ولم يذهب ديمبلي إلى النادي من أجل الخضوع للكشف الطبي في اليوم التالي للإصابة التي تعرض لها بمباراة افتتاح الليجا أمام أتلتيك بيلباو، مثلما فعل زميله لويس سواريز الذي أصيب في اللقاء ذاته. ويقال إن هذا الاجتماع استغرق ساعة ونصف، وسُمع خلاله أصوات مرتفعة عدة مرات. وأبدى أبيدال غضبه الشديد من تصرفات ديمبلي، وطلب من وكيله إخباره بتغيير سلوكه إذا كان يريد البقاء في النادي. ولا تعتبر هذه المرة هي الأولى التي يواجه فيها برشلونة مشاكل مع ديمبلي، بينما أشارت تقارير سابقة إلى أن النادي فرض غرامة كبيرة على اللاعب بسبب عدم اتباعه للتعليمات فيما يتعلق بإصابته.

