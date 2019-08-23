- 1/2
- 2/2
Advertisements
الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب
على احمد
فاز الوحدة على ضيفه الفجيرة (3-1)، مساء اليوم الجمعة، في استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس الخليج العربي للمحترفين.
وجاءت المباراة متوسطة المستوى، وتمكن عبد الله أنور من خطف هدف التقدم للوحدة، بعدما سبق مدافع الفجيرة بخطوة في الدقيقة 41، ليقابل كرة عرضية في الشباك.
وافتتح الوحدة الشوط الثاني، بهدف التعزيز في الدقيقة 48، عن طريق عبد الله أنور، بعد تمريرة سحرية من إسماعيل مطر.
وقلص الفجيرة الفارق، برأسية سالم سيف في الدقيقة 77.
وأنهى البديل يحيى الغساني المباراة، بهدف ثالث للوحدة في الدقيقة 86، بعد مرور وعرضية من خليل إبراهيم.
وضمن البطولة نفسها، حقق النصر فوزا كبيرا بثلاثة أهداف دون مقابل، على ضيفه اتحاد كلباء في استاد آل مكتوم بدبي، في إطار المجموعة الأولى.
وافتتح براندلي كواس التسجيل للنصر في الدقيقة 8، قبل أن يضيف أنطونيو خوسيه الهدف الثاني في الدقيقة 40، بتسديدة ذكية من خارج منطقة الجزاء.
وطُرد لاعب اتحاد كلباء، يعقوب الحوسني، بالإنذار الثاني في الدقيقة 65.
واستفاد النصر من النقص العددي للضيوف، حيث سجل نيجريدو في الدقيقة 73 الهدف الثالث بمهارة فردية عالية.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على نتائج كأس الخليج العربي لمبارايات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.