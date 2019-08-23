آسيويا.. عربيا..محليا.. الاتحاد يكسب

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) شهد ملعب مدينة الملك عبدالله

شهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة» بداية مثالية للاتحاد بعد فوزه على الرائد بنتيجة 3/ 1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الجمعة)، ليحصد «العميد» أول ثلاث نقاط له، سجل للاتحاد كل من: الكسندر بيرجيوفيتش (من ركلة جزاء د: 10)، ورومارينهو (هدفين د: 55، 90+5) فيما سجل للرائد مهاجمه محمد السهلي (د: 29).

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