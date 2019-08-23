شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يعلن عن إصابة رامى ربيعة أمام إطلع بره .. أعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد محمود طبيب النادى الأهلى عن إصابة رامي ربيعة، مدافع الفريق، و أوضح أن اللاعب يعانى من شد فى العضلة الخلفية، وفقًا للتشخيص المبدئي الذي خضع له بعد استبداله فى الشوط الأول من مباراة «اطلع بره» بطل جنوب السودان. Advertisements وأضاف ان رامي ربيعة سوف يجري أشعة، اليوم، لتحديد الإصابة بشكل دقيق وتحديد برنامجه التأهيلي وموعد عودته للتدريبات الجماعية. وحقق الاهلي فوزًا عريضًا على «اطلع بره» اليوم 9-صفر فى إياب دور الـ64 بدوري ابطال إفريقيا حيث صعد الفريق الى دور الـ32 بعد الفوز بنتيجة مباراتي الذهاب والاياب 13 – صفر.

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