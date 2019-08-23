شكرا لقرائتكم هيكل شيخاوي على أعتاب المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
صاحب الـ 20 عاماً هيكل شيخاوي، ما زال في تونس و لم يصل إلي مصر حتي الأن بسبب عدم استلامه التأشيرة دخوله إلى القاهرة تمهيدا لتوقيع عقود إنضمامه لنادي المقاولون العرب حيث يسعى مسئولو الذئاب لاتمام الصفقة قبل انطلاق معسكر كرواتيا حتى يتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق في فترة الاعداد الأخيرة قبل انطلاق الموسم.
ويطير المقاولون العرب إلى كرواتيا 26 أغسطس الجاري، للدخول في معسكر مغلق تتخلله ثلاث مباريات ودية مع فرق أجنبية، وذلك لإعداد الفريق للموسم الجديد حيث يطمح الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس في دخول المربع الذهبي بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الخيمس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة.
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