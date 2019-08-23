شكرا لقرائتكم سيدات التنس يفزن بالذهبية فى الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب سيدات مصر لتنس الطاولة المركز الأول والميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية بعددالتغلب على نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم على صالة مولاي حسن.

فازت مصر في المباراة بأشواط الزوجي 3/1 ثم الفردي 3/0 ثم الخسارة في الفردي 3/0 ثم الخسارة 3/1 في الفردي ثم في أخر المباريات تألقت دينا مشرف وكررت فوز أخر في الفردي بنتيجة 3-0 أخر مواجهة للفردي لتكون النتيجة النهائية 3-2 لصالح مصر.

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حضر المباراة النهائية الدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة والمهندس الباسل عبدالله رئيس بعثة مصر والعميد يحي دعبس نائب رئيس البعثة ومعتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة ومن البعثة الإدارية خالد حسن.

يرأس البعثة تامر وفقي عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة وأشرف حلمي المدير الفني وماجد عاشور المدير الفني والطبيب أحمد مسعد واللاعبات دينا مشرف وفرح عبدالعزيز ويسرا أشرف وريم العراقي ومريم الهضيبي واللاعبين أحمد صالح وعمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلي ومحمود أشرف.