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شكرا لقرائتكم الاهلي وأطلع برة.. محمد يوسف: الجماهير كلمة السر فى الفوز الكبير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الاهلي يتألق بجماهيرهقال محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلي، أنه سعيد بالفوز الكبير الذي حققه الفريق، مساء اليوم، على اطلع بره بطل جنوب السودان في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب في إياب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
وأكد يوسف، أن جميع اللاعبين أدوا بروح قتالية بغض النظر عن نتيجة المباراة، وإن الفوز الكبير على بطل السودان يمنح اللاعبين المزيد من الثقة بعد ضربة البداية بالبطولة الإفريقية، مشيراً إلى أنه طالب اللاعبين بتقديم أداء جيد واللعب بروح قتالية.
وأوضح يوسف، أن الأهلي دائمًا ما يكون طموحه المنافسة على البطولات والألقاب، وأن تفكير الفريق بعد الفوز على اطلع بره أصبح منصبًا على ما هو قادم من مواجهات.
واكّد يوسف، على أن جماهير الاهلي كلمة السر في الفوز بالبطولات، وأن وجودهم اليوم في استاد برج العرب منح الفريق دفعة معنوية قوية، وكان الأهلي قد حقق الفوز على «اطلع بره» بـ9 أهداف نظيفة في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.
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