شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفع بدلات الحكام فى الموسم الجديد لـ5 آلاف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زيادة بدلات الحكام استقر مسئولو اتحاد الكرة على زيادة بدلات الحكام فى الموسم الجديد 2019 – 2020 إلى 5 آلاف جنيه فى مباريات الدورى الممتاز. بينما تم رصد مبلغ 1750 جنيه لحكم مباريات دورى القسم الثاني فى الموسم الجديد. Advertisements من المقرر أن ينطلق الدورى الممتاز يوم 19 سبتمبر المقبل بينما لم يتم تحديد الموعد النهائى لدورى القسم الثاني و المرجح انطلاقه نهاية شهر سبتمبر المقبل. يتولي سمير عثمان رئاسة لجنة الحكام فى الموسم الجديد خلفا لعصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة و رئيس اللجنة الذى تقدم بإستقالة مؤخرا.

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