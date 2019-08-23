شكرا لقرائتكم مدرب حراس الاهلي يكشف سر إشراك على لطفى أمام أطلع برة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي يحقق نتيجة تاريخية أمام أطلع برة

قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى، أن من مكاسب المباراة أمام اطلع بره هو الدفع بالصفقات الجديدة و أشراك بعض اللاعبين الذين لم يتواجدون بالتشكيلة الاساسية الفترة الماضية وظهروا بشكل جيد

وبذلك بعد تأهل الاحمر لدور الـ32 في بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب تحقق الاهلي فوزاً تاريخياً على فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان بتسعة أهداف نظيفه ، محققا رقم قياسى و سبق وفاز في لقاء الذهاب الأحد قبل الماضي برباعية نظيفة ليتأهل بطل مصر بالفوز 13 / صفر في مجموع المباراتين.

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وأوضح طارق سليمان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " ،أن فريق إطلع بره ضعيف فنياً و أقل من المتوسط أيضا .

وأشار طارق سليمان أنه قام بالدفع بالحارس على لطفى بسبب الدخول فى أجواء المبارايات وأنه صاحب أمكانيات عالية تجعله قادر على حراسة مرمى الفريق الاحمر .