شكرا لقرائتكم برانكو.. تعلم من بيليتش وزوران ويخشى "مصيرهما" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لنادي أهلي جدة، أمام مأزق حقيقي، وأصبح مرشحا لأن يصبح أول المدربين المغادرين لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعدما ودع مع فريقه دوري أبطال آسيا وتعادل في أول لقاء بالدوري أمام فريق صاعد.

وجاء تعاقد الأهلي مع المدرب الكرواتي بهدف إعادة الفريق إلى الواجهة من جديد، بعدما تعثر الموسم الماضي في موسم شهد العديد من التغييرات الفنية للفريق، إضافة إلى النتائج السلبية وخروجه من جميع المسابقات التي شارك بها دون تحقيق إنجاز يذكر، بينما تمكن من الظفر بالمركز الرابع في الدوري خلال آخر جولة.

المدرب الكرواتي في تدريبات سابقة مع أهلي جدة

وتعاقد أهلي جدة مع برانكو في يوليو الماضي، وأشرف على المعسكر الإعدادي في النمسا، تحضيرا لمباراتي دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا أمام الهلال، ومنافسات الموسم الجديد.

وبدا أن الفريق موعود بموسم استثنائي، في ظل التصريحات التي أطلقها المدرب البالغ 65 عاما، بعدما أعلن في تصريحات لقناة "العربية" أنه جاء إلى الأهلي بهدف الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، كما ذكر لوسائل إعلام أنه سيعمل على إقصاء الهلال من البطولة القارية معتمدا على معرفته بالخصم والقدرات التي يتمتع بها إلى جانب ثقته الكاملة.

وأردف: أعتقد أنني سأنجح في المهمة، وكل ما أستطيع أن أعد به الجماهير هو العمل وتقديم كرة قدم جذابة وهجومية.

ويبدو أن برانكو كان يعلم بصعوبة مهمته أيضا، حينما سئل عن أنه إذا ما تعرض لعدة هزائم متتالية يمكن أن تتم إقالته، ذكر: عندما تعمل في وظيفة التدريب إنك تعتاد على التعايش مع هذا النوع من التوتر، ورأيت ما حدث مع بيليتش في نادي الاتحاد وزوران بالنسبة للهلال.

برانكو في دوري أبطال آسيا ضد الهلال

إلا أن موسم برانكو انقلب رأسا على عقب بشكل مبكر، بعدما ودع الأهلي على يد الهلال بطولة دوري أبطال آسيا من ثمن النهائي، عقب خسارته في جدة بنتيجة 4-2، على الرغم من أن الأهلي كسب لقاء الإياب في الرياض بهدف دون مقابل.

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وسعى المدرب الذي درب في الصين والسعودية والإمارات وإيران إلى جانب تجربته في كرواتيا مع دينامو زغرب، إلى أن يعوض الخروج الآسيوي بتحقيق فوز يعيد الثقة إلى الفريق في الدوري، إلا أنه تعثر بالتعادل أمام العدالة الذي فاجأ أهلي جدة بهدف قاتل في الدقيقة 88 خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق كرة القدم لقناة "العربية"، أن المدرب الكرواتي برانكو لم يستطع قراءة الفريق حتى اللحظة، موضحا: أرى أن برانكو لم يقرأ الفريق جيداً في 3 مباريات حتى الآن، وسيكون هناك قرار حاسم قريباً، ونحن لم نتعاقد مع بعض اللاعبين لأن المدرب رفض صانع الألعاب وطلب لاعبا في مركز آخر.

الأمير منصور بن مشعل في حديث مع برانكو

وأصر المدرب الملقب بـ"الخبير" على أن الأسماء والطريقة التي دخل بها المباريات الثلاث الماضية هي الصحيحة من وجهة نظره، وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقب لقاء العدالة: أشعر بالحزن لأننا لم نحقق الانتصار.. وأعتذر للجميع.

ووفقا للأرقام، عرف عن برانكو تحقيق النتائج السلبية في بداية مشواره مع النادي الذي يشرف على تدريبه، وبدأ سوء البدايات يرافقه منذ موسم 2010، مع الفريق الصيني، حيث خسر مباراتين وكسب مواجهة في أول ثلاث مباريات له.

وبعد عودته إلى دينامو زغرب في موسم 2013-2014، تعثر في أول مباراتين قبل أن يحقق الفوز في المواجهة الثالثة، ولم يتذوق طعم الانتصار والنقاط الثلاث مع بیرسبولیس الإيراني إلا في مباراته الرابعة، حيث خسر أول مواجهتين وتعادل في الثالثة.

وحقق برانكو عدة إنجازات في مسيرات، حيث فاز بلقب الدوري الكرواتي مرتين في 2006 و2008، وفاز قبلها بذهبية الألعاب الآسيوية مع منتخب إيران في 2002، وبرونزية كأس آسيا في 2003، وقاد منتخب إيران إلى مونديال 2006.

وفاز بكأس السوبر في إيران وكرواتيا، إلى جانب تحقيقة لقب الكأس أيضا في كرواتيا وإيران، وتوج بالدوري الصيني في 2010، وحافظ على لقب الدوري في 3 مواسم مع بيرسبوليس الإيراني، ونال وصافة دوري أبطال آسيا في 2018.