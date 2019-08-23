شكرا لقرائتكم الهلال يرفض مفاجأة أبها ويهزمه برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - افتتح الهلال موسمه بفوزٍ كبير على ضيفه أبها الصاعد حديثاً حينما اكتسحه 4-2 في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في المرحلة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الهلال المباراة مهاجماً وكان قريبا من تسجيل هدف السبق حينما اخترق لاعبه هتّان باهبري دفاع أبها وسدد كرةً قوية إلا أنها اعتلت العارضة.

وعند الدقيقة 11 اضطر الروماني لوشيسكو زرافان مدرب الهلال إلى إجراء أول تغييراته بدخول البيروفي آندري كاريو بديلاً لعبدالله عطيف المصاب. وعند الدقيقة 20 فاجأ أبها مضيفهم حينما افتتحوا التسجيل عن طريق المهاجم المدغشقري فانيفا اندريا الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله التونسي سعد بقير ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

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وانتظر الهلال حتى الدقيقة 39 التي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي تلقى تمريرة من زميله هتّان باهبري ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس المغربي عبدالعال المحمدي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تمكن الفرنسي غوميز مهاجم الهلال من تسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل عرضية زميله ياسر الشهراني بقدمه في شباك أبها.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه ونجح لاعبه الإيطالي سباستيان جوفينكو من تسجيل الهدف الثالث بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك أبها. وحاول أبها العودة ونجح بتسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تسبب بها ونفذها بنجاح لاعبه التونسي سعد بقير.

وعند الدقيقة 85 اختتم السوري عمر خربين مهاجم الهلال أهداف فريقه بتسجيل الهدف الرابع بعدما ارتقى لعرضية زميله هتّان باهبري وحول الكرة برأسه استقرت في شباك الحارس عبدالعال المحمدي. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 3 نقاط ليحتل المركز الأول مؤقتا، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني، وبقي أبها بلا نقاط في المركز الأخير مؤقتاً.