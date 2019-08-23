شكرا لقرائتكم مدرب بيرو يستدعي كاريو لمواجهتي الإكوادور والبرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استدعى ريكاردو جاريكا، مدرب منتخب بيرو، أندريه كاريو، جناح نادي الهلال، إلى قائمة المنتخب استعدادا للمشاركة في مباراتين وديتين ضد الإكوادور والبرازيل.

ويلعب وصيف كوبا أميركا 2019، أمام منتخب الإكوادور في 5 سبتمبر المقبل، على أن يواجه البرازيل في العاشر من ذات الشهر في الولايات المتحدة الأميركية.

وضمت قائمة مدرب منتخب بيرو 23 لاعبا، وجاء اختيار كاريو على الرغم من أن اللاعب ذكر في تصريحات صحافية أن جاريكا طلب منه الانتقال من الهلال والعودة إلى أوروبا ليضمن خانة في تشكيلة المنتخب، علما بأن كاريو كان ضمن قائمة بيرو الحاصلة على الميداليات الفضية في النسخة السابقة لكوبا أميركا في البرازيل.