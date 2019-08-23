شكرا لقرائتكم إشبيلية يواصل انتصاراته ويهزم غرناطة بصعوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق إشبيلية فوزا صعبا من مضيفه غرناطة 1 - صفر خلال المباراة البتي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويدين إشبيلية بالفضل في هذا الفوز للاعبه خوان جوردابن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52. ورفع إشبيلية رصيده إلى ست نقاط، في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، فيما توقف رصيد غرناطة عند نقطة واحدة.

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