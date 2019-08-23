الأهلى يسجل نتيجة تاريخية بـ9 أهداف أمام "إطلع برة" بدوري أبطال إفريقيا

أحمد أبوعقيل

حقق الاهلي فوزاً تاريخياً على فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان بـ 9 أهداف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد ببرج العرب في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيالبتأهل إلى دور الـ32.

يذكر أن الأهلي فاز في لقاء الذهاب الأحد قبل الماضي برباعية نظيفة ليتأهل بطل مصر بالفوز 13 / صفر في مجموع المباراتين.

أنهى الأهلى الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف على نظيرة بطل جنوب السودان "إطلع برة" بإستاد ببرج العرب في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الاهلي اليوم ، حسين الشحات "هاتريك" وحمدي فتحي " هدفين" وصلاح محسن "هدفين" وأحمد فتحي هدف فيما سجل التاسع مصطفى سليم لاعب "إطلع بره" بالخطأ في مرمامه.

تشكيل الأهلي

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حراسة المرمى : علي لطفي.

خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم : جونيور أجاي - صلاح محسن.

الإحتياطي

كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وايمن أشرف وجيرالدو.