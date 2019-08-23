ملخص مباراة الاتحاد والرائد اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

ملخص مباراة الاتحاد والرائد اليوم الجمعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “الدوري السعودي للمحترفين، وستبدأ المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، في لقاء ينتظره جماهير العميد بشغف كبير مع بداية مواجهات الفريق بالموسم الكروي السعودي.

سوف تعرض على قناة KSA Sports 2 HD وسيكون هناك ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، ويلعب الهلال قبل تلك المباراة بساعتين أمام نادي أبها، وذلك قبل اللقاء اللقاء المرتقب بين الهلال والاتحاد في دور الثمانية بدوري أبطال أسيا لكرة القدم الأسبوع المقبل، وسيحاول الاتحاد الفوز بتلك المباراة المقامة على ملعب الجوهرة بمدينة جدة لبداية موسم مثالية.

وكان الاتحاد قد تأهل غلي دور الثمانية من دوري أبطال اسيا لكرة القدم بفوزه على ذوب اصفهان الإيراني ذهاباً وأياياًـ، وقدم الفريق خلال تلك المواجهة أداء كبير على المستوى الهجومي طمأن عشاقه على موسم كروي مختلف عن الماضي، لكن لا تزال هناك بعض المشاكل الدفاعيه للفريق، التي لابد ان يتم العمل على تلافيها في المرحلة المقبلة.

مباراة الاتحاد والرائد