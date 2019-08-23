ملخص مباراة الاتحاد والرائد اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

ملخص مباراة الاتحاد والرائد اليوم الجمعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “الدوري السعودي للمحترفين، وستبدأ المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، في لقاء ينتظره جماهير العميد بشغف كبير مع بداية مواجهات الفريق بالموسم الكروي السعودي.
سوف تعرض على قناة KSA Sports 2 HD وسيكون هناك ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، ويلعب الهلال قبل تلك المباراة بساعتين أمام نادي أبها، وذلك قبل اللقاء اللقاء المرتقب بين الهلال والاتحاد في دور الثمانية بدوري أبطال أسيا لكرة القدم الأسبوع المقبل، وسيحاول الاتحاد الفوز بتلك المباراة المقامة على ملعب الجوهرة بمدينة جدة لبداية موسم مثالية.
وكان الاتحاد قد تأهل غلي دور الثمانية من دوري أبطال اسيا لكرة القدم بفوزه على ذوب اصفهان الإيراني ذهاباً وأياياًـ، وقدم الفريق خلال تلك المواجهة أداء كبير على المستوى الهجومي طمأن عشاقه على موسم كروي مختلف عن الماضي، لكن لا تزال هناك بعض المشاكل الدفاعيه للفريق، التي لابد ان يتم العمل على تلافيها في المرحلة المقبلة.
مباراة الاتحاد والرائد
- نزل الفريقين إلي أرضية ملعب المباراة وتم عزف النشيد الوطني السعودي من أجل الاستعدادات لبداية المواجهة.
بدأت المواجهة وسط حضور جماهيري كبير من جانب جماهير الأتى، في ملعب الجوهرة المشعة حيث الشغف الكبير.
- عشر دقائق مرت ولا زال التعادل السلبي قائم بسبب الحذر بين الفريقين.
- ركلة جزاء أولى في اللقاء لاتحاد جدة، يسددها الكسندر ويسجلها.
- محمد السهلي في الدقيقة 30 يحرز هدف التعادل لصالح الرائد.
- نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعد تقدم الاتحاد وعودة الرائد في النتيجة.
- في الدقيقة 56 يحرز روماريو ريكاردو دا سيلفا هدف التقدم لصالح الاتحاد.
- أضاف روماريو الهدف الثالث في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بفوز الفريق بثلاثة اهداف لهدف.