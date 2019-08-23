الاتحاد يفوز على الرائد بثلاثية في الأسبوع الأول للدوري السعودي

ملخص مباراة الاتحاد والرائد في ثاني ايام الدوري السعودي لكرة القدم، حيث يلتقي الاتحاد والرائد في مباراة ستكون مثيرة بين الفريقين اللذان ياملان في بداية جيدة للموسم الكروي الجديد، بعد فترة كبيرة من الاستعدادات والصفقات التي سوف تختبر في تلك المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

يمكنكم متابعة مباراة الاتحاد ضد الرائد اليوم في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، التاسعة إلا عشر دقائق مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتعرض المباراة عبر قناة الرياضية السعودية 2، بشكل حصري فضائياً، وسوف يقوم بالتعليق عليها المعلق الرياضي السعودي المعلق سمير المعيرفي.

ومر الاتحاد خلال العام الماضي بظروف صعبة وكان مهدد بالهبوط في أغلب فترات الموسم، لكن في نهاية الموسم تغيير كل شيء وجمع الفريق الكثير من النقاط وصعد إلي نهائي الكاس، ويأمل العميد أن تكون بداية هذا الموسم مختلفة عن الموسم الماضي وذلك من خلال البداية أمام الرائد التي سوف يسعى للفوز بها باللقاء خاصة انه على أرضية ميدانه.

ملخص الاتحاد والرائد