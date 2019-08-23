الاتحاد يفوز على الرائد بثلاثية في الأسبوع الأول للدوري السعودي

ملخص مباراة الاتحاد والرائد في ثاني ايام الدوري السعودي لكرة القدم، حيث يلتقي الاتحاد والرائد في مباراة ستكون مثيرة بين الفريقين اللذان ياملان في بداية جيدة للموسم الكروي الجديد، بعد فترة كبيرة من الاستعدادات والصفقات التي سوف تختبر في تلك المواجهة المرتقبة بين الفريقين.
يمكنكم متابعة مباراة الاتحاد ضد الرائد اليوم في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، التاسعة إلا عشر دقائق مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتعرض المباراة عبر قناة الرياضية السعودية 2، بشكل حصري فضائياً، وسوف يقوم بالتعليق عليها المعلق الرياضي السعودي المعلق سمير المعيرفي.
ومر الاتحاد خلال العام الماضي بظروف صعبة وكان مهدد بالهبوط في أغلب فترات الموسم، لكن في نهاية الموسم تغيير كل شيء وجمع الفريق الكثير من النقاط وصعد إلي نهائي الكاس، ويأمل العميد أن تكون بداية هذا الموسم مختلفة عن الموسم الماضي وذلك من خلال البداية أمام الرائد التي سوف يسعى للفوز بها باللقاء خاصة انه على أرضية ميدانه.
ملخص الاتحاد والرائد
- المباراة بين الاتحاد والرائد تبدأ الآن بشكل مباشر فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة حي نهاية المباراة.
- دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين يعود ويفتح ابوابه، الاتحاد ضد الرائد تبدأ الآن وسط اجواء كبيرة من جانب جماهير العميد.
- بعد مرور عشر دقائق يحتسب الحكم ضربة جزاء ويسددها الكسندر ويسجلها.
- في الدقيقة 30 يسجل محمد السهلي الهدف الأول للرائد لتعود النتيجة للتعادل من جديد.
- نهاية الشوط الأول بالتعادل الإول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في انتظار ما سوف يحدث في الشوط الثاني.
- روماريو ريكاردو دا سيلفا يحرز الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 56.
- أضاف روماريو الهدف الثالث في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بفوز الفريق بثلاثة اهداف لهدف.