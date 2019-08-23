تسع أهداف: ملخص مباراة الاهلي واطلع برة 9-0 ونتيجة قياسية للأندية المصرية بإفريقيا

ملخص مباراة الاهلي واطلع بره بطل السودان اليوم في إياب دور الـ 64 من دوري ابطال افريقيا، حيث يقود اليوم المدير الفني محمد يوسف النادي الأهلي في مواجهة سهله أمام نادي أطلع بره على ملعب برج العرب، في لقاء هو الاول للفريق بعد الخسارة من بيراميدز وإقالة المدير الفني الأوروجوياني مارتين لاسارتي من تدريب الفريق.

يمكنكم متابعة مباراة الأهلي واطلع بره اليوم في إياب دوري أبطال افريقيا لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة المحلي، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتلعب المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية وسط حضور جماهيري 10 ألاف متفرج، وتعرض المباراة على قناتي الأهلي وقناة اون سبورت وتايم سبورت أرضياً

وكان الأهلي قد فاز على بطل السودان في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، ممكن يعني أن الفريق في تلك المواجهة سيكون في مهمة سهلة للغاية من أجل الفوز بالمباراة التأهل للدور المقبل وسيكون العمل على اكتساب الثقة بعد الخروج من كاس مصر، وتجربة العديد من اللاعبين في الفريق او الصفقات الجديدة التي انضمت مؤخراً.

ملخص مباراة الاهلي واطلع برة 9-0