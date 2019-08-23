نتيجة مباراة الأهلي اليوم أمام أطلع بره في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا

نتيجة مباراة الأهلي وأطلع بره اليوم، حيث تقام مباراة الأهلي وأطلع بره في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا 2019 تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وستكون مباراة الأهلي ضد أطلع بره مباشرة اليوم منقولة من خلال قناة أون سبورت مباشرة بتعليق أيمن الكاشف، وسنوفر لحضراتكم رابط كورة أون لاين مباراة الأهلي وأطلع بره بث مباشر بدون تقطيع.

نجح النادي الأهلي في تحقيق فوز كبير على فريق اطلع بره بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما ليقترب الأهلي في حسم التأهل لدور المجموعات من البولة، حيث يتوقع الجميع أن يحقق الأهلي نتيجة كبيرة خلال مباراة اليوم في ظل المستوي الضعيف لفريق جنوب السودان، والذي ظهر خلال مباراة الذهاب.

نتيجة مباراة الأهلي واطلع بره