9 أهداف نظيفة| ملخص ونتيجة مباراة الأهلي اليوم أمام اطلع بره مواجهة نارية لاستعادة لقب دوري أبطال...

ينتظر عشاق القلعة الحمراء بكل شوق اليوم موعد مع مباراة مثيرة للنادي الأهلي ضد نادي اطلع بره الجنوب سوداني، لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ سنوات وتحديدًا منذ عام 2013، عندما حصد المارد الأحمر اللقب على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ليدخل فريق النادي الأهلي مباراة اليوم وهو يضع نصب أعينه الفوز فقط لا غير.

يبحث الكثير من جمهور الفريقين عن نتيجة مباراة الأهلي واطلع بره اليوم في إياب الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا، وذلك مع انطلاق المباراة التي تحمل الكثير من الأماني والأحلام الخاصة بكلًا من جمهور الفريقين على حدا.

مباراة الأهلي واطلع بره اليوم

تنطلق مباراة الأهلي واطلع بره اليوم في تمام الساعة السابعة مساًء، على ملعب برج العرب بالاسكندرية الذي يتجهز لمبارة الأهلي واطلع بره الآن، التي تعد ضمن منافسات إياب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يستعد المشجعون لحضور مباراة الاهلي واطلع بره اليوم، حيث من المقرر وجود 10 ألاف مشجع حصل بهم الأهلي على موافقة أمنية بحضور المباراة التى يتطلع فيها الاهلي للفوز والصعود لدور الـ32 وإستكمال المشوار في رحلة إستعادة اللقب الافريقي،وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت .

واستطاع المارد الأحمر الفوز على اطلع برة بشباك نظيفة في مباراة الذهاب الأسبوع المنصرم، ما يجعل الاستقرار يسود قلوب لاعبي الفريق، ويستعد من أجل الفوز على غريمه في تلك المعركة أيضًا.

نتيجة مباراة الأهلي واطلع برة في إياب الأدوار التمهيدية

ينتظر الجمهور نتيجة مباراة الأهلي على أحر من الجمر، حيث من المتوقع أن يدفع محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي، ببعض اللاعبين الجدد بهدف التأقلم سريعًا، والإطلاع على مستواهم الفني قبل خوض منافسات الدوري في الموسم الجديد.

اقرأ أيضًا.. اضبط تردد قناة الأهلي الجديد أغسطس 2019 Al Ahly TV وتحليل صفقات النادي للموسم الجديد

تشكيل الأهلي أمام اطلع بره اليوم

من المتوقع أن يخوض النادي الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفنى المؤقت، مباراة اليوم أمام اطلع بره فى إياب دور الـ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمي على لطفى خط الدفاع محمود وحيد ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتحى خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأحمد الشيخ وقفشة خط الهجوم صلاح محسن

نتيجة مباراة الأهلي الآن

الجدير بالذكر أن مباراة اليوم هى الأولى لفريق المارد الأحمر تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت، بعد إقالة مارتن لاسارتي عقب الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد والإقصاء من بطولة كأس مصر.

Advertisements

أحرز اللاعب صلاح محسن مهاجم النادي الأهلى هدف نظيف في شباك فريق أطلع برة في الدقيقة 6 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية من تمريرة مخترقة للجانب الأيسر من اللاعب حسين الشحات.

تمكن النجم صلاح محسن من تسجيل الهدف الأول في اللقاء بعد تمريرة من حسين الشحات في الدقيقة 6 من عمر اللقاء ليمررها محسن من بين أقدام لاعبي اطلع بره ويهز الشباك معلنا عن الهدف الأول للشياطين الحمر.

هدف حسين الشحات في اطلع بره:

تمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسين الشحات من تسجيل الهدف الثاني في المباراة بعد تمريرة جميلة من اللاعب المنضم حديثا لصفوف لاعبي الفريق محمد مجدي أفشة في تمام الدقيقة 19 من زمن المباراة ليعلن عن الهدف الثاني للشياطين الحمر.

مرت 35 دقيقة الأولى من عمر الشوط الأول في المباراة التي جمعت بين بطلي مصر وجنوب السودان في الأدوار التمهيدية الأولى دور ال64 من دوري أبطال أفريقيا وما زال تقدم الأهلي بهدفي صلاح محسن وحسين الشحات. وكاد صلاح محسن من تسجيل الهدف الثالث في المباراة بعد تصويبة صاروخية لكن حارس المرمى تصدى لها بكل حسم

سجل اللاعب صلاح محسن الهدف الثالث في مرمى اطلع بره والثاني له في مباراة اليوم وذلك في الدقيقة 39 من عمر اللقاء بعد تمريرة طولية من مجدي أفشة لجونيور أجاي ليمررها من أمام لاعبي اطلع بره وتستقر أمام قدم صلاح محسن الذي صوبها بكل سهولة في مرمى بطل جنوب السودان ويعلن عن الهدف الثالث.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى بتألق المارد الأحمر بـــــــــــــ 4 أهداف مقابل لاشئ بعد أن تمكن اللاعب أحمد فتحى بالهدف الرابع في الدقيقة 45 من المباراة النارية التى يسيطر الأهلى على الكرة منذ دقيقتها الأولى.

سجل اللاعب حمدي فتحي الهدف السادس للنادي الأهلي في الدقيقة 55 من عمر اللقاء الذي تجمع بين الأهلي واطلع بره اليوم في إياب الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا على أرضية ملعب ستاد برج العرب

أحرز حسين الشحات الهدف السابع ليكون رصيده في المباراة حتى الآن 3 أهداف، ويتبقى حوالى نصف ساعة من عمر المباراة وسط حالة خمول من فريق أطلع برة .

بـ 9 أهداف نظيفة واستحواذ 80% للنادي الأهلي انتهت أحداث مباراة الأهلي وأطلع برة اليوم في إياب الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا ليتأهل الأهلي بهذه النتيجة العالية إلى دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

تعتبر نتيجة مباراة الأهلي اليوم أكبر نتيجة في تاريخ مشاركات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وحقق الفريق فيها 9 أهداف موزعة باللاعبين والدقائق على النحو التالي:

صلاح محسن 6′

حسين الشحات 19′

صلاح محسن 40′

أحمد فتحي 45′

حسين الشحات 46′

حمدي فتحي 55′

حسين الشحات 62′

حمدى فتحى 67

مصطفي سالم 81

وحقق النادي الأهلي أكبر فوز له في تاريخ مشاركاته الإفريقية بنتيجة اليوم والتي حقق فيها تسع أهداف نظيفة بدون مقابل.