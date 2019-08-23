نتيجة مباراة الأهلي واطلع بره اليوم الجمعة 23-8-2019 في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقي

نتيجة مباراة الأهلي وأطلع بره، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب برج العرب، حيث اللقاء الذي يجمع بين الأهلي وأطلع بره في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا 2019 في واحدة من المباريات التي ينتظرها عدد كبير من عشاق الشياطين الحمر في كل مكان حول العالم، ومن المقرر أن يكون موعد المباراة اليوم الجمعة الموافق 23-8-2019 في إطار إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

وستكون مباراة الأهلي ضد أطلع بره منقولة من خلال مجموعة قنوات أون سبورت، وذلك من خلال قناة ON Sport HD1 بتعليق أيمن الكاشف، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

نتيجة مباراة الأهلي اليوم