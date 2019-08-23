شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: الدفع بالصفقات الجديدة المكسب الحقيقي فى مباراة إطلع بره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الاهلى أن فريق إطلع بره ضعيف فنياً و أقل من المتوسط أيضا وبذلك بعد تأهل الاحمر لدور الـ32 في بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب تحقق الاهلي فوزاً تاريخياً على فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان بتسعة أهداف نظيفه ، محققا رقم قياسى و سبق وفاز في لقاء الذهاب الأحد قبل الماضي برباعية نظيفة ليتأهل بطل مصر بالفوز 13 / صفر في مجموع المباراتين.

وأوضح طارق سليمان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " ، أن من مكاسب المباراة هو الدفع بالصفقات الجديدة وإشراك بعض اللاعبين الذين لم يتواجدون بالتشكيلة الاساسية الفترة الماضية وظهروا بشكل جيد.

وأشار طارق سليمان إلى أنه قام بالدفع بالحارس على لطفى بسبب الدخول فى أجواء المبارايات وأنه صاحب إمكانيات عالية تجعله قادر على حراسة مرمى الفريق الاحمر.

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