فيديو وصور .. أول ظهور لـ " أليو ديانج " مع الأهلى أمام إطلع بره

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاراك المالى الو ديانج لاعب فريق الاهلى لاول مره مع الفريق الاحمرفى مباراة إطلع بره والتي تأتى فى إطار مواجهات إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال افريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة. وجاء تشكيل الأهلى فى مواجهة أطلع برة كالتالي :"فى حراسة المرمى : علي لطفي، خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي، خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة وخط الهجوم : جونيور أجاي - صلاح محسن، ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وايمن أشرف وجيرالدو. Advertisements

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