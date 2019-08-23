شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل علي مليون و5 آلاف دولار مكافأة التتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم مسئولو الزمالك ما يقرب من مليون دولار و5 آلاف دولار من الاتحاد الأفريقى بكرة القدم "كاف" وهم عبارة عن مكافأة التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية الماضية التى توج بها الأبيض لأول مرة فى تاريخه، عقب الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الجزاء الترجيحية.

وقام الاتحاد الأفريقى بتحويل قيمة المكافأة إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم الذى قام بدوره بتسليمها إلى نادى الزمالك الذى كان من المفترض أن يحصل عليها بعد شهرا على أقصى تقدير من التتويج باللقب قبل أن تتأخر المكافأة نتيجة انشغال الكاف فى الأمور المختلفة بالمرحلة الماضية.

ويعد المليون و5 آلاف دولار الذى تسلمهم مسئولى نادى الزمالك بعد الخصومات المستحقة للاتحاد الأفريقى من نسبة تذاكر المباريات وخلافه من الأمور الإدارية حيث سيرسل الكاف تقريرا مفصلا للأبيض حول ما تم خصمه من المكافأة.

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ويشارك الزمالك هذا الموسم فى دورى أبطال إفريقيا حيث يستعد حاليا لمواجهة ديكاداها الصومالى، غدا السبت فى لقاء العودة بدور الـ64 من البطولة وفاز الأبيض فى الذهاب بسباعية نظيفة.