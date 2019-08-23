شكرا لقرائتكم خبر عن السرعة والتمركز مشكلة الحكم الجزائري فى لقاء الاهلي واطلع بره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاهلي * اطلع بره

المسابقه : بطوله ابطال افريقيا ( الدور التمهيدي مباراه الاياب )

استاد : برج العرب

نتيجة المباراة : تسعه اهداف مقابل لاشئ لصالح الاهلي

حكم ساحة : الحلو بن برهام

المساعد الأول : ابراهيم الحملاوي

المساعد الثاني : نبيل نويره

الحكم الرابع : نبيل بوخلفه

ميزان التقييم لطاقم التحكيم

حكم المباراة : الحلو بن برهام

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القرارات الفنية والسيطره علي المباراه : في مباراه سهله نتيجه تفوق الاهلي في كل العناصر الفنيه والبدنيه والخبرات الكبيره لم يتمكن الحكم من اجاده القراءه الجيده للاساليب وطرق اللعب الذي كان من طرف واحد وفي نصف ملعب اطلع بره لصالح فريق الاهلي، ووقع الحكم في مسار اللعب والتمركز الخاطئ في مواقف كثيره الحكم يحتاج الي عنصر السرعه القصوي والرشاقه والمرونه وكيفيه القراءه الجيده لاساليب اللعب .

العقوبات الانضباطية : انذر الحكم حسين الشحات في الدقيقه 28 نتيجه اللعب بتهور ، ولم ينذر رقم 18 من فريق اطلع بره نتيجه اللعب بتهور .

تطبيق مبدا اتاحه الفرصه : تطبيق جيد لاتاحه الفرصه في هدف الاهلي التاسع في الدقيقه 80 وأعطاء الافضليه للاهلي .

اللياقه البدنيه والتحرك والتمركز : يحتاج الحكم الي تطوير اداءه في عناصر السرعه والرشاقة والمرونة وكيفية التحرك والتمركز بعيد عن مناطق اللعب وظهر ذلك في الدقائق 21 ، 22 ، 24 ، 30 نتيجه عدم القراءه الجيدة لاساليب اللعب .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : اشار علي حالات التسلل في الدقيقه 3 ، 25 ، 32 ، 36 ، 66 بتقدير صحيح وفي الدقيقه 6 من الشوط الاول اشار باستمرار اللعب في هدف الاهلي الاول علي الرغم من وجود حسين الشحات في موقف تسلل لحظه لعب الكره ليمررها الي صلاح محسن والذي كان في موقف صحيح ليسجل هدف الاهلي الاول .

المساعد الثاني : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 48 ، 52 ، 73 ، 92 اشار باستمرار اللعب في هدف الاهلي السابع بتقدير صحيح نتيجه التمركز الممتاز .

الحكم الرابع : تعاون مع الحكم خارج الملعب طبقا للقانون .