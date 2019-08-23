سوبر كورة.. خطة جديدة للصربى ميتشو فى "معمل" ديكاداها الصومالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الصربى ميلوتان سردفيتش ميتشو، المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، لتنفيذ استراتيجة جديدة خلال لقاء ديكاداها الصومالى المقرر له غدا السبت فى إياب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا. وتعاقد الزمالك مع 11 لاعبا فى الصيف الحالي وهم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى ومحمد عبد الشافى وشيكابالا وكريم بامبو وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وإسلام جابر وإمام عاشور واستعادة مصطفى محمد من طلائع الجيش. Advertisements لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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