شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فضيات وبرونزية لمصر فى الالعاب الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت السباحة المصرية روان الدماطي ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، وبصالة مولاي عبد الله بالرباط.

وحصد روان الميدالية البرونزية في منافسات السباحة بسباق ٢٠٠ متر صدر بعدما حققت السباق بزمن قدره ٢ دقيقة و٣٩ ثانية و٢٢ جزء من الثانية.

فيما اكتفت اللاعبة المصرية، روان الرفاعي، بتحقيق الميدالية الفضية في منافسات السباحة ،حيث خسرت اللاعبة المصرية أمام منافستها النغربية في المباراة النهائية لوزن تخت ٦٢ كجم، وذلك بنتيجة ٥-٣ لصالح بطلة المغرب.

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وسبق للتايكوندو المصري حصد عدة ميداليات منذ بداية المنافسات وحصد ذهبيتين و٤ فضيات وبرونزية وحيدة في الأيام الماضية، حيث تنتهي منافسات التايكوندو اليوم، وتنطلق غدا بنفس الصالة منافسات الكاراتيه بمشاركة المنتخب المصري.