شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فضيات وبرونزية لمصر فى الالعاب الافريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت السباحة المصرية روان الدماطي ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، وبصالة مولاي عبد الله بالرباط.
وحصد روان الميدالية البرونزية في منافسات السباحة بسباق ٢٠٠ متر صدر بعدما حققت السباق بزمن قدره ٢ دقيقة و٣٩ ثانية و٢٢ جزء من الثانية.
فيما اكتفت اللاعبة المصرية، روان الرفاعي، بتحقيق الميدالية الفضية في منافسات السباحة ،حيث خسرت اللاعبة المصرية أمام منافستها النغربية في المباراة النهائية لوزن تخت ٦٢ كجم، وذلك بنتيجة ٥-٣ لصالح بطلة المغرب.
وسبق للتايكوندو المصري حصد عدة ميداليات منذ بداية المنافسات وحصد ذهبيتين و٤ فضيات وبرونزية وحيدة في الأيام الماضية، حيث تنتهي منافسات التايكوندو اليوم، وتنطلق غدا بنفس الصالة منافسات الكاراتيه بمشاركة المنتخب المصري.
وتوج عبد الرحمن وائل لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو بالميدالية الفضية ، وواجه اللاعب المصري، منافسه بطل النيجر في المباراة النهائية بصالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، لينتهي اللقاء بنتيجة الضربة الذهبية لصالح بطل النيجر.
كما أضافت اللاعبة رضوى رضا ميدالية فضية جديدة لبعثة مصر ، حيث خسرت رضوى رضا المباراة النهائية لوزن تحت ٥٧ كجم أمام بطلة المغرب بنتيجة ١١-٤ لصالح لاعبة المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 فضيات وبرونزية لمصر فى الالعاب الافريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.