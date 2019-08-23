شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: المدرب الأجنبى بيشرب "كاسين" وبينسى ضغوط الجمهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادى الاهلى، أنه لابد من تولى مدير فنى أجنبى لقيادة الأحمر خلال الفترة المقبلة لتحمل الضغوط التى يضعها الجمهور عن المدرب المصري ، مشيراً إلى أن المدرب الاجنبي قادر على الخروج من هذه الضغوط بعد ما "يشرب كاسين".
وأوضح طه إسماعيل خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن المدير الفنى المصرى لان يقدر على أحتمال ضغوط الجمهور و أن محمد يوسف مدرب مؤقت ولم يطرح أستمراراه فى القيادة الفنية .
وأشار طه إسماعيل إلى أن فريق الاهلى يرغب فى التعاقد مع مهاجم أن وجد أفضل من المتواجدين داخل الفريق الاحمر حاليا ولكن الصفقات التى تم أبرمها ناجحة تماما .
حقق الاهلي فوزاً تاريخياً على فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان بتسعة أهداف نظيف التى اقيمت مساء اليوم،الجمعة، ببرج العرب في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر طه إسماعيل: المدرب الأجنبى بيشرب "كاسين" وبينسى ضغوط الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.