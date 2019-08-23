شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: المدرب الأجنبى بيشرب "كاسين" وبينسى ضغوط الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادى الاهلى، أنه لابد من تولى مدير فنى أجنبى لقيادة الأحمر خلال الفترة المقبلة لتحمل الضغوط التى يضعها الجمهور عن المدرب المصري ، مشيراً إلى أن المدرب الاجنبي قادر على الخروج من هذه الضغوط بعد ما "يشرب كاسين".

وأوضح طه إسماعيل خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن المدير الفنى المصرى لان يقدر على أحتمال ضغوط الجمهور و أن محمد يوسف مدرب مؤقت ولم يطرح أستمراراه فى القيادة الفنية .

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وأشار طه إسماعيل إلى أن فريق الاهلى يرغب فى التعاقد مع مهاجم أن وجد أفضل من المتواجدين داخل الفريق الاحمر حاليا ولكن الصفقات التى تم أبرمها ناجحة تماما .