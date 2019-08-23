شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : الرجولة فى الملعب أهم شىء بالنسبة لجماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب نجم الأهلى والكرة المصرية السابق أن الشىء الأهم بالنسبة لجماهير الأهلى، هى أن تشاهد لاعبيها يلعبون برجولة بغض النظر عن النتيجة. وقال الهداف التاريخي للأهلى عبر قناة أون سبورت :"لاعبو الأهلي لابد أن يمتلكوا شخصية فى الملعب والتحلي بالرجولة شرط أساسي للعب فى الأهلى" جاء تعقيب متعب على خلفية فوز الأهلى التاريخي على فريق اطلع برة بطل جنوب السودان والتي انتهت بنتيجة 9/0 والتي جاءت فى إياب دور الـ64 بدوري ابطال إفريقيا حيث صعد الفريق الى دور الـ32 بعد الفوز بنتيجة مباراتي الذهاب والاياب 13 – صفر.

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