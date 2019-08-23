شاهد بعيون سوبر كورة سر الفوز التاريخى للأهلى أمام أطلع برة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت جماهير الأهلى المتواجدة داخل مدرجات برج العرب بالإسكندرية أثناء مواجهة فريق أطلع برة بطل جنوب السودان، هتافات للاعبين "عايز لاعيبه رجاله مش لعيبه عاله "وذلك عقب إنتهاء الشوط الأول . أنهى فريق الأهلى الشوط الأول من مباراته أمام أطلع برة بطل جنوب السودان برباعية دون رد، فى المباراة التى تجمع الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب في إياب الدور التمهيدي (دور الـ 64) بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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