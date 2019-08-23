شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق الفوز الأكبر فى تاريخه افريقيا على حساب اطلع برة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق النادي الأهلى فوزه الأكبر على مستوى البطولات الإفريقية، بعد سحقه لضيفه اطلع برة بطل جنوب السودان بتسعة أهداف مقابل لا شيء فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي جاءت ضمن مواجهات إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال افريقيا.

وقبل مباراة أطلع برة كان الإنتصار الأكبر فى تاريخ الأهلى الإفريقي على حساب المدينة الليبي سنة 1977 والذى انتصر الأهلى عليه بنتيجة 7/2.

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كما اتى انتصار اليوم ، بتسجيل الأهلى رقما قياسيا على المستوى الأندية المصرية فى بطولات أفريقيا بتحقيق أعلى نتيجة فى تاريخ مشاركات الفريق المصرية القارية، بتسجيل 9 أهداف فى مباراة واحدة دون أن تهتز شباكه .. متخطيا الإسماعيلى الذى فاز على حى العرب السودانى بنتيجة 8 / 0 فى كأس الاتحاد الأفريقى عام 2000 ،وكذلك حرس الحدود الذى فاز 8 ـ 1أمام جابوروني يونايتد من بوتسوانا فى إياب دور الـ16 الإضافى للكونفدرالية نسخة 2010.

يشار إلى أن الفوز الأكبر في تاريخ البطولات الإفريقية مسجل باسم فريق مبيلنجا الجابوني والذي تغلب على رينيسانس التشادي بنتيجة 13/0 فى بطولة الأندية أبطال الكؤوس سنة 1994.