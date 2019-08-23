أهرامات الجيزة تستضيف بطولة CIB للاسكواش بعد رفع قيمة مكافآتها إلى 430 ألف دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف أهرامات الجيزة بطولة CIB لسيدات الاسكواش أكتوبر المقبل والتي تم رفع قيمة جوائزها المادية إلى 430 ألف دولار، لتصنف كبطولة عالم في اللعبة.
وتعتبر بطولة CIB والتي ثاني أكبر بطولة فى لعبة الاسكواش وأكبر بطولة تستضيفها مصر، حيث تصنف بطولة العالم التى تقام فى شيكاغو بأمريكا كأكبر بطولة وتبلغ قيمة جوائزها المادية 500 ألف دولار.
وتقام بطولة CIB الدولية للاسكواش فى مدينة الجيزة فى الفترة بين 24 أكتوبر المقبل وحتى الأول من نوفمبر بمشاركة 64 لاعبة من أبرز أبطال الاسكواش على مستوى العالم، وفى مقدمتهم رنيم الوليلي المصنفة الأولى، نور الشربيني حامل لقب بطل العالم، الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالميا، نوران جوهر ونور الطيب المصنفتين الرابعة والخامسة.
وحصلت مصر على حقوق تنظيم بطولة السيدات لثلاث نسخ، فيما تصنف على هامش تلك البطولة، بطولة أخرى للرجال .
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