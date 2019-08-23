شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية سبب استبدال ربيعة والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد محمود طبيب الأهلى أن رامي ربيعة، مدافع الفريق، يعاني من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وفقًا للتشخيص المبدئي الذي خضع له بعد استبداله فى الشوط الأول من مباراة «اطلع بره» بطل جنوب السودان.

وأضاف ان رامي ربيعة سوف يجري أشعة، اليوم، لتحديد الإصابة بشكل دقيق وتحديد برنامجه التأهيلي وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

وحقق الاهلي فوزًا عريضًا على «اطلع بره» اليوم 9-صفر فى إياب دور الـ64 بدوري ابطال إفريقيا حيث صعد الفريق الى دور الـ32 بعد الفوز بنتيجة مباراتي الذهاب والاياب 13 – صفر.

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