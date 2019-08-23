تنس الطاولة سيدات تضيف ذهبية جديدة لمصر بدورة الألعاب الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

نجح منتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات في التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 بعد حصوله على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية بتغلبه على نيجيريا في المباراة النهائية لمنافسات تنس الطاولة بنتيجة 3-2.

وفاز منتخب السيدات بالمباراة الأولى للزوجي والتي شارك فيها الثنائي فرح عبد العزيز ويسرا حلمي بنتيجة 3-1 ليتقدم في النتيجة 1-0، ثم فازت دينا مشرف بالمباراة الثانية بعد التغلب على منافستها لاعبة نيجيريا فونك أوشونايك بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 11-1و 11-5و11-2، لتتقدم مصر في النتيجة 2-0.

ثم حسمت نيجيريا المباراة الثالثة لصالحها بعد تغلب إديم أوفيونج على لاعبة مصر فرح عبد العزيز بنتيجة 3-0، ليقلص المنتخب النيجيري النتيجة إلى 1-2.

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وتعادلت نيجيريا في النتيجة 2-2، بعد فوز فونك أوشونايك بالمباراة الرابعة على لاعبة مصر يسرا حلمى بنتيجة 3-1، ليتم اللجوء إلى المباراة الفاصلة والحاسمة.

ونجحت دينا مشرف لاعبة مصر وبطلة أفريقيا في الفوز بالمباراة الخامسة، لتمنح سيدات الفراعنة الميدالية الذهبية والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

ومثل منتخب مصر للسيدات في المباراة النهائية، دينا مشرف وفرح عبد العزيز ويسرا حلمي.