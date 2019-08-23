مدرب اطلع برة: ثقة لاعبينا الزائدة سبب هزيمتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

يرى مايكل موريس، المدير الفني لفريق اطلع برة، أن ثقة لاعبيه الزائد أمام الأهلي كانت السبب في هزيمتهم، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي استغلوا أخطائهم.

اطلع برة هُزم بتسعة أهداف نظيفة أمام الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا بعدما هُزم ذهابًا برباعية نظيفة.

وأضاف موريس ـ خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة ـ:"كنا أفضل في المباراة الأولى ولكن كرة القدم تتوقف على الأخطاء والأهلي استغل ذلك وحقق فوزًا كبيرًا أمامنا".

وأتم المدير الفني لفريق اطلع برة حديثه بالإشارة إلى أنه كان يعلم بالتغييرات التي حدثت للأهلي خلال فترة مباراتي الذهاب والإياب، منوهًا إلى أن مواجهتهم للأهلي أفادتهم وستعطيهم خبرات في المباريات المقبلة.