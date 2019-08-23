يوسف: شخصية الأهلي ظهرت.. وهدفي تحقق بعد خسارة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أشاد محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني لفريق النادي الأهلي، بلاعبيه بعد الفوز الكاسح الذي تحقق على حساب فريق اطلع بره بطل جنوب السودان.

الأهلي استطاع أن يحقق نتيجة كاسحة بالفوز بتسعة أهداف دون رد في إياب دور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث كان الفريق الأحمر متفوقًا في نتيجة الذهاب (4-0).

وأضاف يوسف في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" مساء الجمعة :"شخصية الأهلي ظهرت من خلال الاستحواذ على الكرة، والضغط على المنافس طوال المباراة".

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وتابع :"كان هدفي منذ الخسارة أمام بيراميدز إعادة اللاعبين نفسيًا، وهذا ما تحقق من خلال أداء اللاعبين اليوم".

وأكمل :"رغم غياب أكثر من لاعب إلا أننا نمتلك أكثر من بديل وكان هدفي مشاركة الغائبين طوال الفترة الماضية خلال الـ90 دقيقة".

وكان الأهلي خسر من بيراميدز (1-0) ليودع الفريق الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16 في لقاء أقيم مساء السبت الماضي على ملعب "برج العرب".

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قررت عقب خسارة بيراميدز إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي ليتم تعيين يوسف بصورة مؤقتة لحين الاستقرار على مدرب أجنبي يقود الفريق في الموسم المقبل.