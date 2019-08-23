طه إسماعيل: مباراة بيراميدز عكرت المزاج.. وكان لابد من تغيير لاسارتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال طه إسماعيل، عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، إن مباراة بيراميدز عكرت المزاج؛ خاصة وأن الأهلي هُزم أمام بيراميدز مرتين ومن قبلها أمام الأسيوطي وهذه المرة كانت الهزيمة خروج من بطولة.

الأهلي هُزم بهدف نظيف أمام نظيره بيراميدز في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس مصر؛ حيث أعلن النادي الأهلي بعدها الاستغناء عن خدمات مديره الفني الأوروجواياني لاسارتي.

وأضاف طه إسماعيل ـ خلال تحليله لمباراة الأهلي ونظيره اطلع برة مساء اليوم الجمعة ـ عندما يُهزم الأهلي (الدنيا تنقلب) فالأهلي وجماهيره لم يعتادوا على ذلك وتحدث مشاكل كثيرة جماهيرية".

وتطرق إسماعيل في حديثه للمدير الفني السابق للأهلي لاسارتي، مشيرًا إلى إنه لم يوفق مع الفريق وكذلك كان هناك قطاعًا من جماهير الأهلي غير راضي عن الأداء الذي يظهر به الفريق.

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واسترسل: “لو قمت باستفتاء ستجد الكثير لا يُحب طريقته وأنه لم يدر المباريات القوية بشكل جيد يبين الفارق بينه وبين المدربين الآخرين ولكن إدارة الأهلي كان لها رأي مختلف وبعد الهزيمة في الكأس ونتيجة لأشياء كثيرة كان ضروريًا التغير".

وتابع: “الأهلي لا يُغير كثيرًا ولكن كان لابد من التغير فمدرسة أمريكا الجنوبية لم تظهر وكان هناك أراءً بخصوص إدارته للمباريات وسيطرته على اللاعبين وبصمته عليهم، كرة القدم بها توفيق وعدم توفيق واختيار المدير الفني أمرًا صعبًا فهناك أشياء كثيرة لا تظهر في C.V كتعامله مع اللاعبين وقيادة المباريات".

وأشار إسماعيل، إلى أن طه يوسف قام بدور المدرب المؤقت أكثر من مرة وبنجاح كما فعل بعد رحيل كارتيرون.

وأتم محلل قناة أون سبورت حديثه بالإشارة إلى أن الأهلي كان يريد من مباراته أمام اطلع برة توصيل رسائل كثيرة بأن الفريق مستقر ولم يهتز والأهلي كيان ثابت.