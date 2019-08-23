طبيب الأهلي: ربيع مصاب بشد في العضلة الخلفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان حسن: كشف خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، عن التشخيص المبدئي لإصابة مدافع الفريق رامي ربيعة. وتعرض رامي ربيعة لإصابة على مستوى العضلة الخلفية خلال الشوط الأول من مباراة إطلع برة ضمن إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 9-0. وقال خالد محمود من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" : "ربيعة يُعاني من شد على مستوى العضلة الخلفية ، سيخضع لأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة." وتجدر الإشارة إلى أن شبح الإصابات هاجم رامي ربيعة خلال الفترة الماضية وحرم النادي الأهلي من جهوده.

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