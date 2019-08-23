مليون دولار.. الزمالك يتسلم مكافآة الفوز بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تسلم نادي الزمالك مبلغ مليون وخمسة ألاف دولار أمريكي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مكافآةً لفوزه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي.

وقام الاتحاد الإفريقي "كاف" بتحويل المبلغ إلى حساب الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي قام بدوره بتسليمه لنادي الزمالك فور وصوله.

وكان من المفترض أن يحصل الزمالك على مكافآة الفوز ببطولة الكونفدرالية في موعد أقصاه شهراً بعد انتهاء المسابقة، لكن تأخر "كاف" في إرسال المبلغ.

الزمالك كان قد فاز بالكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي (1-0) والخسارة في الذهاب بنفس النتيجة، ليحسم اللقب لصالحه بركلات الترجيح في النهاية.