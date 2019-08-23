مباشر.. أستون فيلا 1 - 0 إيفرتون.. تريزيجيه يخرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق أستون فيلا فوزه الأول منذ صعوده للبريميرليج على حساب إيفرتون بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه شارك أساسيًا مع أستون فيلا في المقابل شارك أحمد المحمدي بديلًا لتريزيجيه في الدقيقة 85 من زمن أحداث الشوط الثاني.

فوز أستون فيلا هو الأول خلال هذا الموسم بعد الخسارة في أول جولتين أمام أمام توتنهام (3-1) وبورنموث (2-1)، في المقابل تلقى إيفرتون الخسارة الأولى بعد التعادل سلبيًا أمام كريستال بالاس والفوز على واتفورد (1-0) في الجولة الماضية.

ومن المقرر أن يواجه أستون فيلا في الجولة المقبلة فريق كريستال بالاس، في المقابل يستضيف إيفرتون على ملعبه فريق وولفرهامبتون.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي: فريديريك جيلبير، بيورن إنجيلس، تايرون مينجز، نيل تيلور، دوجلاس لويس، جون ماكجين، جاك جريليش، تريزيجيه، يوتا، ويسلي.

تفاصيل المباراة

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البرازيلي ويسلي مهاجم فريق أستون فيلا استطاع أن يسجل في الدقيقة 21 من بداية أحداث الشوط الأول بعد حصوله على تمريرة ليسددها في أقصى الزاوية اليمنى لشباك إيفرتون.

وحاول مدافع إيفرتون ياري مينا أن يدرك التعادل لمصلحة التوفيز من كرة رأسية في الدقيقة 54 لكن تمر الكرة أعلى المرمى.

وحرم القائم أيوبي لاعب فريق إيفرتون من تسجيل التعادل في الدقيقة 82 بعدما سجل كرة قوية داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم الكرة في القائم وتخرج.

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق أجرى مدرب أستون فيلا تبديلاً بخروج محمود حسن "تريزيجيه" ليشارك بدلًا منه الدولي المصري الآخر أحمد المحمدي.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة أخطر ثيو والكوت لاعب فريق إيفرتون أخطر فرص اللقاء بعد عرضية رائعة من البديل مويس كين لكن والكوت المتواجد أمام المرمى تمر تمريرته فوق العارضة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أحرز المغربي صاحب الجنسية الهولندية أنور الغازي هدفًا قاتلًا لصالح أستون فيلا بعد تمريرة رائعة من البرازيلي ويسلي لينفرد بالمرمى وتصبح النتيجة (2-0).