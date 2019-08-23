صدق أو لا تصدق.. الأهلي يفوز على أطلع برة بتسعة أهداف نظيفة في دوري أبطال إفريقيا

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق اطلع برة بتسعة أهداف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. أحرز أهداف الأهلي صلاح محسن “هدفين”، حسين الشحات “هاتريك”، وأحمد فتحي وحمدي فتحي “هدفين” ومصطفى سيلم لاعب اطلع بره، بالخطأ في مرماه، في الدقائق 6 و19 و40 و45 و46 و62 و67 و81. وبهذه النتجية، ينتظر الأهلي مواجهة الفائز من فريقي كانو سبورت من غينيا الاستوائية وميكيلى الإثيوبي، للصدام معه في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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