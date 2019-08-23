رسمياً.. ريناتو سانشيز يرحل عن بايرن ميونخ

اعلن نادي ليل الفرنسي تعاقده مع النجم البرتغالي ريناتو سانشيز لاعب بايرن ميونخ الالماني مقابل 25مليون يورو لمدة خمسة مواسم. مواسم. ليرحل افضل لاعب شاب في بطولة امم اوروبا 2016يورو بعد 3 مواسم مع فريق بايرن ميونخ الالماني لم يتالق فيها مع الفريق. فريق بايرن ميونخ الالماني لم يتالق فيها مع الفريق. وشارك سانشيز مع بايرن ميونيخ في 53 مباراة خلال موسمين وتم اعارة لصفوف سوانزي سيتي الإنجليزي موسم 2017-2018.

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