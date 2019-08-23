كهربا يسجل أول ظهور له في الدوري البرتغالي

يشارك محمود عبدالمنعم كهربا أساسيًا للمرة الأولي مع فريقه الجديد ديسبروتيفو دا أفيس أمام ريو آفي ضمن الأسبوع الثالث من الدوري البرتغالي، اليومالجمعة.
وحصل كهربا على بطاقة دولية مؤقتة من أجل المشاركة مع أفيس بسبب الخلاف القائم مع الزمالك حولعقده مع الفريق.
وأعلن أوجوستو ايناسيو عن تشكيل أفيس أمام ريو آفي ليظهر كهربا في أول مباراة رسمية مع الفريق خلال الموسم الحالي.
وتعاقد أفيس مع كهربا لمدة موسمين خلال موسم الانتقالات الصيفي.
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