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كهربا يسجل أول ظهور له في الدوري البرتغالي

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يشارك محمود عبدالمنعم كهربا أساسيًا للمرة الأولي مع فريقه الجديد ديسبروتيفو دا أفيس أمام ريو آفي ضمن الأسبوع الثالث من الدوري البرتغالي، اليوم

الجمعة.

وحصل كهربا على بطاقة دولية مؤقتة من أجل المشاركة مع أفيس بسبب الخلاف القائم مع الزمالك حول

عقده مع الفريق.

وأعلن أوجوستو ايناسيو عن تشكيل أفيس أمام ريو آفي ليظهر كهربا في أول مباراة رسمية مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وتعاقد أفيس مع كهربا لمدة موسمين خلال موسم الانتقالات الصيفي.

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