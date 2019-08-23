الزمالك يتسلم مكافاة الفوز بالكونفدرالية

تسلم نادي الزمالك مبلغ مليون وخمسة ألاف دولار أمريكي، من الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وهي قيمة مكافاة الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في الموسمالماضي.
وقام الاتحاد الافريقية بتحويل الملبغ الي حساب الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي قام بدوره بتسليمه لناديالزمالك فور وصوله.
وكان من المفترض ان يتسلم الزمالك في موعد أقصاه شهراً بعد انتهاء المسابقة، لكن تأخر "كاف" في إرسال المبلغ.
وكان الزمالك حقق اللقب بعد الفوز علي نهضة بركان بركلات الترجيح.
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