اتحاد جدة يفوز بثلاثية على الرائد بالدوري السعودي

حقق فريق اتحاد جدة بداية موفقة بالفوز على نظيره فريق الرائد السعودى بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة الاولى منبطولة الدورى السعودى للمحترفين .
سجل اهداف اتحاد جدة كلاً من اليكساندر بريوفيتش من ضربة جزاء فى الدقيقة 11 من الشوط الاول ،ثنائية روماريو ريكاردو داسيلفا فى الدقيقتين 56 ، 95 من الشوط الثانى
بينما أحرز هدف الرائد الوحيد اللاعب محمد فلاح السهلى فى الدقيقة 30 بالشوط الاول من المباراة.
بهذة النتيجة يحتل نادى اتحاد جدة السعودى وصافة الدورى السعودى منتظرًا ما ستسفر عنه باقى مباريات الاسبوع الاول من المسابقة .
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